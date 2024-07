Nyanga : 2,3 milliards pour le développement de la Doutsila et la Douigny

Les communes de Mabanda dans le département de la Doutsila et de Moabi dans celui de la Douigny sont les deux premières localités à avoir reçu la visite du président de la Transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, à son arrivée au-delà de 14 heures dans la province de la Nyanga. Ce, dans le cadre de sa tournée républicaine.

À Mabanda, le général-président a eu droit à d'un accueil chaleureux. Les populations ont saisi cette occasion pour lui faire part de nombreux maux qui freinent l'essor économique et social de leur contrée.

Pêle-mêle, ils ont cité le piteux état de l'unique route, sans omettre bien d'autres besoins communautaires.

L'enclavement de Mabanda étant notable, Oligui Nguema, en plus du milliard alloué pour amorcer le développement tant recherché de ladite contrée, a annoncé la faisabilité, à court terme, d'un certain nombre d'autres projets. Notamment ceux ayant trait à l'agriculture et l'élevage de bovins.

En sus, il a annoncé aux populations que Mabanda va bientôt bénéficier, gratuitement, de l'internet. Des consignes fermes ayant été données pour que soit implantée assez rapidement une antenne de Gabon Telecom.

Mais pour ce qui est de la route, il a demandé à ses compatriotes d'être patients, d'attendre encore un peu, pour mieux sauter. À Moabi, les populations n'ont pas raté le coche.

En effet, la Douigny bénéficie d'une enveloppe de 1 milliard 300 millions pour l'exécution des chantiers prioritaires.

Indépendamment de cette manne, Moabi va également bénéficier de la construction d'un Hôtel de Ville digne de ce nom, d'une halte-garderie et d'un plateau sportif en plus des routes du département qui vont subir un lifting.

Christian G. KOUIGA

Tchibanga/Gabon