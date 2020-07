Sénat : l'hommage aux personnels de santé

Les cérémonies d'ouverture et de clôture des sessions ordinaires du Parlement offrent souvent l'occasion aux présidents respectifs des deux chambres de se prononcer sur les questions d'actualité. Cela a encore été le cas mardi, lors de la clôture de la session dite des "lois".

Au Sénat par exemple, Lucie Milebou Aubusson Mboussou n'a pas dérogé à la tradition. Parmi les sujets abordés par la sénatrice de Fougamou, il y a la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus aux conséquences multiples. Lesquelles frappent tous les secteurs d'activités ou presque...

La situation a contraint les États à travers le monde de mettre en place des stratégies pour y faire face. Au Gabon, les autorités ont pris plusieurs mesures "pour contenir cette terrible pandémie, lutter contre un ennemi imprévisible et sournois et, surtout, pour en atténuer les effets sur les populations les plus fragiles". Lesquelles mesures ont été, du reste, qualifiées de "courageuses" par la présidente de la 2e chambre du Parlement.

Dans cet élan, Lucie Milebou Aubusson Mboussou n'a pas manqué d'avoir une pensée pour les hommes et femmes placés en première ligne du combat contre cette pandémie. "La gestion du Covid-19 par les organes dédiés, malgré certaines insuffisances relevées, mérite nos encouragements, tant la tâche est ardue, et les attentes fébriles et nombreuses", a-t-elle déclaré.

Et de poursuivre, non sans conviction : "C'est pour nous l'occasion de féliciter ces femmes et ces hommes, en particulier, tous les acteurs de la santé, pour l'engagement de leur sacerdoce et les sacrifices en vies humaines, dans l'exercice de leurs métiers. Ils méritent notre respect à tous, et la reconnaissance de la Mère Patrie". Tout en exprimant la compassion et l'affliction du Sénat aux familles endeuillées par cette maladie.



ONDOUBA'NTSIBAH



