Dette intérieure : le gouvernement va régler 4, 887 milliards de francs

4, 887 milliards de francs, c'est le montant de la dette intérieure que le gouvernement va régler aux petites et moyennes entreprises (PME). Ainsi, 46 % de ladite dette va être réglé. Cette opération intervient dans le cadre de la stratégie mise en place par le ministère de l'Économie et des Finances pour résoudre la question de la dette due aux entreprises locales.

Cette opération de paiement des entreprises concerne uniquement les PME comprises dans le premier segment. Ces dernières exercent dans 15 activités économiques différentes : génie civil, BTP, adduction d'eau et forage, biomédical, services informatiques, transport, restauration, hôtellerie, alimentation générale, formation, maintenance automobile, services de sécurité, etc. Pour se présenter à la caisse, les PME concernées devront être à jour sur leurs charges fiscales et sociales, être légalement constituées, avoir une dette reconnue, et les tâches confiées doivent être terminées.