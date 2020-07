RPM : quid du bilan trois ans après ?

"En très peu de temps, cette formation politique s'est imposée par ses valeurs, par la force de ses convictions et de ses idées, ainsi que par le patriotisme de ses militants", a-t-il affirmé sans ambages.

En atteste le positionnement du RPM sur l'échiquier politique national. "(...) Nous avons pris part aux élections législatives et locales jumelées de 2018. Et malgré les embûches de toutes sortes dressées sur notre chemin, notre parti a obtenu, dans le contexte ambiant de fraude, de sabotage et de forte abstention des forces de l'opposition du fait de la confusion entretenue par les mots d'ordre de boycott, des résultats honorables dont nous pouvons être fiers, avec l'élection de quelques députés à l'Assemblée nationale et de plusieurs conseillers départementaux et municipaux à travers le Gabon", a-t-il poursuivi.