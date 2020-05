PDG : l'après confinement en ligne de mire

L'après confinement se prépare déjà au Parti démocratique gabonais (PDG). Pour preuve, le secrétaire général de cette formation politique, Eric Dodo Bounguendza, a entamé, depuis lundi dernier, une série de rencontres en vue de préparer au mieux la relance des activités de cette écurie politique après cette période exceptionnelle.

De fait, après avoir échangé, dans la matinée de lundi avec les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires nationaux, Eric Dodo Bounguendza s'est livré au même exercice hier avec les responsables du Centre d'études politiques. De ces différents échanges, il ressort que des feuilles de route ont été élaborées dans le but de permettre aux uns et aux autres de participer au rayonnement de leur parti, en tenant compte de leurs charges et obligations respectives.

Quoi qu'il en soit, au PDG, l'après confinement devrait être marqué par la présentation officielle, aux militantes et militants, de certains de leurs camarades ayant été promus au secrétariat exécutif et nommés secrétaires nationaux en mars dernier.

De même, tout laisse à penser que les "Pdgistes" devraient également commémorer le 52e anniversaire de leur formation politique. D'autant que, on s'en souvient, ces festivités avaient été reportées, conformément aux prescriptions des autorités gouvernementales, afin d'éviter qu'elles ne se transforment en vecteurs de propagation du coronavirus.



