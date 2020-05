Covid-19 : 100 millions de francs remis au gouvernement

En réponse à l’appel à la solidarité lancé par le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, la Fédération gabonaise d’assurances et de réassurances (Fegasa), ainsi que celle des courtiers d’assurances ont remis, le 4 mai dernier, un chèque de 100 millions de nos francs au ministère de l’Economie.

Cette contribution des professionnels des assurances devrait couvrir les besoins des personnes considérées comme les plus vulnérables. Le chèque sera immédiatement déposé sur le compte Covid-19 ouvert à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). "Je suis la tutelle des assureurs et il n’était pas concevable que l’appel du chef de l’Etat soit lancé et que l’un des secteurs importants de notre pays ne réponde pas. Ils viennent de le faire avec efficacité, en offrant un chèque de 100 millions de francs CFA au ministre de l’Economie ce matin", s’est réjoui le ministre de l’Economie et des Finances, Jean-Marie Ogandaga.

Afin d’atténuer les effets néfastes du Covid-19 sur la trésorerie des entreprises, le président de la Fegasa, Andrew Crépin Gwodock, a annoncé des discussions avec le ministère de l’Economie pour la création d’un produit d’assurance qui pourrait couvrir des pertes d’exploitation liées aux conséquences immatérielles, comme cela se fait sur l’ensemble des marchés d’assurances partout ailleurs dans le monde.

"Il faut que notre secteur puisse se réinventer, parce que le Covid-19 a entraîné l’arrêt de l’économie dans sa globalité. Face à cet arrêt, jusqu’à aujourd’hui, l’ensemble des produits d’assurance commercialisés par nos soins ne prennent pas en compte la perte d’exploitation immatérielle, personne ne pouvait prévoir cela", a indiqué le président de la Fegasa, Andrew Crépin Gwodock.



Jean MADOUMA



