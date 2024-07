Le CTRI transforme Libreville en chantier : pour l’embellissement du périmètre urbain !

Avec autant de travaux de réhabilitation, d'aménagement, voire de construction d'un certain nombre d'infrastructures routières, administratives et autres, observés çà et là à travers le Grand Libreville, on s'attend certainement à voir un autre visage de notre capitale et ses environs.

Si tant est que la beauté d'une ville passe inéluctablement par la qualité de ces infrastructures, notre espace urbain devrait connaître une vraie embellie.

Étant donné que nombre de nos villes abritent des travaux, soit d'aménagement des voiries, soit de construction d'un lycée, de logements, d'hôtels et bien d'autres édifices.

Déjà, au niveau de Libreville, certains espaces, autrefois volontairement oubliés pour des raisons qu'on ignore par le régime déchu, présentent aujourd'hui une image un peu plus reluisante depuis que les travaux du CTRI sont passés par-là.

C'est le cas du carrefour ACAE, dans le 5e arrondissement, qui force l'admiration de plus d'un passant. Ou bien la rue Général Michel-Nguema-Obiang, non loin de la mairie du 6e arrondissement de Libreville.

La qualité des travaux d'aménagement effectués sur ces sites a considérablement amélioré leur attrait, au point de devenir parmi les endroits les plus fréquentés par les amoureux et autres promeneurs.

Un autre exemple d'embellissement du périmètre urbain, c'est bien entendu, la voie qui relie le quartier Montagne-Sainte, dans le 3e arrondissement, au Camp de police.

Là encore, l'architecture que présentent les ouvrages d'art se passe de commentaires et donne au secteur un visage qu'on n'osait plus imaginer qu'il puisse arborer.

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon