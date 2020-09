PDG : lancement des tribunes pratiques

Vulgariser les textes régissant le fonctionnement du Parti démocratique gabonais (PDG). Tel est l'objectif visé par la campagne lancée, mardi dernier, à Libreville, par la Commission permanente de révision des textes (CPRT) du PDG, sous la dénomination de "tribunes pratiques".

S'inscrivant en droite ligne du dynamisme et du nouveau style de travail impulsé par le secrétariat exécutif du PDG, ces tribunes pratiques, hautement pédagogiques, devraient permettre aux responsables de structures de base, par conséquent aux militantes et militants, de mieux appréhender, un tant soit peu, les statuts, règlement intérieur, charte des valeurs, etc., de leur formation politique. Cela tout en renforçant leurs capacités managériales et en étant édifiés sur la pertinence du travail abattu par la CPRT, pilotée par Gabriel Mouelet Malonga.

De fait, selon lui, mardi dernier, ce sont les secrétaires fédéraux des 1er et 2e arrondissements, ainsi que ceux relevant du 1er siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville, qui ont été édifiés. Un rendez-vous du donner et du recevoir enrichissant à plus d'un titre, selon eux. Tant ils en sont sortis mieux outillés et calés sur la connaissance des mécanismes de fonctionnement de leur parti.



J.KOMBILE.MOUSSAVOU



