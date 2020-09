Gabon-Turquie : renforcer davantage la coopération bilatérale

Durant cette séance de travail, les deux personnalités ont passé en revue les relations d'amitié et de coopération entre les deux États. Lesquelles revêtent un caractère privilégié. D'ailleurs, les contacts directs sont quasi permanents entre les autorités des deux pays.

Ainsi, la coopération entre leurs deux pays en matière de justice a figuré au cœur des échanges. La ministre de la Justice et son hôte ont réaffirmé leur volonté de travailler davantage au renforcement desdits liens d’amitié et de coopération, matérialisés par vingt-trois accords, dont celui relatif à la promotion et protection réciproque des investissements ; un levier important dans le cadre du développement des relations économiques et commerciales.

Au terme de cet entretien, la diplomate turque a affirmé que "la Justice est un domaine très important qui témoigne de l’intérêt certain, pour le Gabon et la Turquie, de coopérer et de collaborer davantage". Avant d'ajouter : "Je suis heureuse de constater que le Gabon est un État de droit dont la stabilité repose sur ses institutions fortes." Non sans féliciter le Gabon pour les efforts consentis en matière de justice et de respect des droits de l’Homme.