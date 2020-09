PDG : Camélia Ntoutoume communie avec les siens

L'exécutif local du Parti démocratique gabonais (PDG) de la commune de Ntoum a communié, le week-end dernier, avec le membre du Bureau politique, Camélia Ntoutoume.

Du 3e au 2e, en passant par le 1er arrondissement de ladite commune, la hiérarchie et les militants du PDG se sont mobilisés pour accueillir et échanger avec leur ''camarade'', dernièrement promue au gouvernement. Une cérémonie dont l'éclat a été rehaussé par la présence du secrétaire national 1, Augustin Ndong Mba, du "doyen politique" Paul Biyoghe Mba, et du membre du Comité permanent du Bureau politique, par ailleurs député du 1er arrondissement, Julien Nkoghe Bekale.

Occasion pour les différents responsables de remercier le ''distingué camarade président" du PDG, Ali Bongo Ondimba, pour avoir hissé Camélia Ntoutoume à un rang élevé de leur formation politique. Julien Nkoghe Bekale a saisi cette opportunité pour exprimer sa reconnaissance à l'exécutif du PDG.

Aussi s'est-il réjoui de se retrouver à nouveau avec les siens, après avoir passé 18 mois à la Primature. Non sans situer l'évènement qui les a réunis : ''Ce n'est pas une retrouvaille d'ennemis, mais de frères, amis et camarades.'' Tout en renouvelant toute sa ''loyauté et le serment de sa fidélité au chef du parti", le député du 1er arrondissement de la commune de Ntoum a marqué toute sa disponibilité à accompagner Camélia Ntoutoume pour le rayonnement du PDG dans leur fief.

Cette dernière, à son tour, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au chef de l'État et à son épouse Sylvia Bongo Ondimba. Laquelle, a-t-elle indiqué, mène un combat acharné pour la condition féminine au Gabon. Aussi a-t-elle exhorté ses ''camarades à s'approprier les vertus de dialogue, tolérance et paix. Devise du PDG".



Martina ADA METOULE



