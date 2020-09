Assemblée nationale : le défi de livrer le chantier avant mars 2021

"Avec l'aide de l'ambassade de Chine au Gabon, un vol affrété assurant la reprise du travail et de la production est arrivé à Libreville le 10 septembre, transportant 28 techniciens clés au projet. Grâce aux efforts de toutes les parties, les travaux de construction ont progressivement repris depuis le 18 septembre. Actuellement, le rythme d'exécution des travaux est presque le même que celui d'avant l'épidémie", a expliqué Chen Jian, responsable du projet.

Faut-il rappeler qu'en raison du Covid-19, la construction de la charpente métallique de l'hémicycle a été contrainte de s'arrêter et la réhabilitation de l'Assemblée nationale mise en sommeil. Mais l'Institut de Design architecture de Beijing et Jiangsu Jiangdu Construction doivent livrer les travaux au plus vite. Des indiscrétions parlent d'avant mars 2021.