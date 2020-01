Gabon-Togo : Coopération bilatérale au beau fixe 

Peu après son arrivée à Libreville, l'hôte du jour s'est entretenu avec son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba, en toute cordialité. Un entretien auquel ont assisté plusieurs personnalités gabonaises. À savoir le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Alain Claude Bilie-By-Nze, la ministre de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle, chargée du Dialogue social, Madeleine Berre. Mais aussi le coordonnateur général des Affaires présidentielles, Noureddin Bongo Valentin, le directeur de cabinet du président de la République, Théophile Ogandaga et le secrétaire général de la présidence de la république, Jean-Yves Teale.

D'entrée, le numéro un gabonais a, tout en souhaitant ses vœux de nouvel an à son hôte de marque, par ailleurs "ami et frère", a remercié ce dernier pour ses nombreuses visites. Lesquelles visites s'inscrivent dans la continuité des liens de fraternité noués par leurs prédécesseurs et géniteurs, feux Omar Bongo Ondimba et Gnassingbe Eyadema. Manifestation d'une relation bilatérale entamée depuis le 21 mars 1975 avec la signature de l'accord portant création de la grande Commission mixte de coopération à Franceville.