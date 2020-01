Invention : Un brevet qui vaudrait 1 000 milliards de francs en un an

C'est Éric Boumi qui le déclare : "Nous sommes toujours en train d’ouvrir le capital de notre entreprise à des investisseurs, pour réunir les $ 600 000 (300 000 000 de francs CFA) dont nous avons besoin, de sorte à finaliser le développement de la technologie."

D'où proviendra cette faramineuse somme de 1 000 milliards de francs en 12 mois ? D'une innovation. Parti aux États-Unis en 2016, Éric Boumi, le président-directeur général de Boumi & Co LLC, vient de déposer un brevet d’invention au bureau américain des droits d’auteur, United States office of patent and trade mark (USPTO), pour l’invention d’une technologie audio dite révolutionnaire, censée améliorer l’expérience audiovisuelle.