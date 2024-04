Gabon-France : les ambitions de Marie-Edith Tassyla Doumbeneny

Nommée le 22 janvier 2024 ambassadeur Haut représentant du Gabon près la République française avec juridiction sur le Portugal, Andorre et Monaco, Marie-Edith Tassyla Doumbeneny a officiellement pris ses fonctions le 16 avril dernier.

Peu de temps avant, elle a décliné les grands axes de sa mission sur le site officiel de l’ambassade du Gabon en France. Mission qui tournera autour du renforcement et de la redynamisation des liens séculaires entre la France et le Gabon.

Mme Tassyla Doumbeneny entend aussi faire de la diplomatie économique son cheval de bataille. De même, elle compte offrir aux Gabonais résidant ou de passage en France, un service public de meilleure qualité, sans oublier la promotion de l’image du Gabon en France.

Dans la même adresse à ses compatriotes, elle précise qu’un nouveau vent souffle sur le "26 bis, avenue Raphaël", siège parisien de l’ambassade.

"Un vent insufflé par l’esprit du coup de libération du 30 août 2023 ; un vent qui nous amène à reconsidérer la relation entre notre représentation et la communauté gabonaise vivant dans toutes les juridictions qui me sont confiées, et plus particulièrement celle résidant en France. C’est le vent de la réconciliation, du dialogue, de l’écoute et du respect entre compatriotes", écrit la diplomate.

Laquelle invite les siens à davantage marquer leur présence dans l'Hexagone.

L.R.A.

Libreville/Gabon