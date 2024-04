Transition au Gabon : les investisseurs américains rassurés

En marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale qui se tiennent depuis le lundi 15 avril à Washington DC, le ministre des Comptes publics, Charles Mba, et celui de l'Economie et des Participations, Mays Mouissy, ont échangé avec les responsables de United States Institute of Peace (USIP), en présence de l'ambassadeur du Gabon aux USA, Noël Nelson Messone.

Les responsables de ce think tank, émanation du département d'État et du Congrès américain, désireux de relancer la coopération à tous les niveaux avec le Gabon, ont associé à cet échange des représentants de la Maison Blanche, du Conseil national de la sécurité ainsi que ceux d'USAID (Agence des États-Unis pour le développement international).

Ces derniers voulaient en savoir davantage sur les événements survenus le 30 août 2023, et la trajectoire amorcée par le pays depuis lors, en liaison avec la tenue en cours du Dialogue national inclusif (DNI).

Les ministres gabonais ont rassuré sur le climat politique, économique et social depuis le Coup de libération. Ils ont réaffirmé et donné quelques éléments concrets de la volonté des autorités de respecter les engagements internationaux du Gabon.

Le dialogue en cours est à cet effet un moment clé du processus de la Transition dont toutes les étapes se déroulent comme annoncé.

Les hôtes du Gabon se sont réjouis de ces évolutions en cours et des perspectives, avant d’annoncer qu'ils en seraient le relais auprès des investisseurs et décideurs américains.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon