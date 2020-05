Discours à la Nation du président de la République, chef de l’Etat : Gabonaises, Gabonais,

Mes chers compatriotes,

Opérationnel à compter de la semaine prochaine, ce laboratoire de haute technologie servira en priorité à notre pays et sera dirigé par des spécialistes nationaux. A terme, cette structure unique en Afrique Centrale accompagnera également nos pays frères du continent.

Je vous rappelle que notre stratégie sanitaire en matière de la Covid-19 repose sur trois piliers. Un, le dépistage massif de nos concitoyens. Deux, l'isolement en cas de tests positifs pour entraver la propagation du virus. Trois, le traitement au plus tôt des cas déclarés positifs pour assurer un meilleur taux de guérison.

Le virus continue de se transmettre au Gabon car la pandémie est désormais communautaire. C'est pourquoi j'en appelle à votre vigilance, mais aussi à votre sens de la responsabilité individuelle, collective et à votre civisme. Je vous demande à nouveau, pour votre protection et celle des autres, le strict respect des gestes barrières, de la distanciation physique, du port du masque obligatoire, et du lavage fréquent des mains.