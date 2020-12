Gabon : 22 nouvelles contaminations et baisse des patients en réanimation

Le virus du Covid-19 se propage toujours à Libreville, épicentre de l'épidémie dans notre pays.

En effet, dans sa communication du mercredi 16 décembre 2020, sur la situation épidémiologique nationale, le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon a annoncé que sur les 6 017 prélèvements effectués dans 5 provinces du pays, 22 nouveaux cas positifs ont été enregistrés dont 20 dans la seule province de l'Estuaire, plus précisément à Libreville, où 5 853 prélèvements ont été réalisés. En revanche, si 2 cas ont été diagnostiqués dans l'Ogooué-Maritime sur les 66 prélèvements à Port Gentil, aucun cas n'a été enregistré sur ceux effectués dans les provinces du Haut-Ogooué (61 prélèvements à Franceville), du Moyen-Ogooué (35 prélèvements à Lambaréné) et de l'Ogooué-Lolo (2 prélèvements à Lastoursville).

Concernant la prise en charge, 5 personnes sont hospitalisées et seulement 3 patients se trouvent en réanimation. Une baisse significative dans ce service qui accueillait du 7 décembre jusqu'au 14 décembre dernier une moyenne de 5 patients. Parallèlement, 17 guérisons ont été confirmées et aucun décès signalé durant les 72 dernières heures. Au total, sur 340 013 prélèvements effectués depuis le début de l'épidémie de coronavirus au Gabon, 9 373 cas ont été testés positifs. Soit un taux de prévalence de 2,8 % dont 9 223 guéris correspondant à 98,4 % de la population testée, et 63 décès. Le pays compte à ce jour 87 cas actifs.



Cherolle MISSOUKI



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société