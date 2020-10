Padeg : un appui à la diversification de l’économie nationale

Programme dont l’objectif est de contribuer à une croissance forte et inclusive à travers l’amélioration du climat des investissements, le renforcement des capacités institutionnelles et, comme son nom l’indique, la diversification de l’économie gabonaise.

Le Padeg devrait également servir d’appui à la mobilisation des ressources internes pour la diversification économique et l’amélioration de la gouvernance pour soutenir le développement du secteur privé. À terme, ce projet devrait entraîner la consolidation de la Zone économique à régime privilégié (Zerp) de Nkok, la croissance durable des secteurs bois et mines et la mobilisation accrue des secteurs non pétroliers.