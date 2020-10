Malaisie : dix Gabonais formés aux métiers des hydrocarbures

Le ministre du Pétrole Vincent de Paul Massassa a présidé, jeudi 22 octobre, par visioconférence, la cérémonie de remise de diplômes à la première vague d’agents de l’administration des Hydrocarbures, en formation depuis novembre 2019 à l'Institut Teknologi Petroleum Petronas (INSTEP) de Kuala Terengganu, en Malaisie.

Ce sont dix (10) agents qui ont été formés aux métiers des hydrocarbures et dans le cadre des exigences des Contrats d'exploration et de partage de production (CEPP) Likuale n°G4-248, Yitu n°G4-255 et Aboune n°G4-256, opérés par le Malaisien Petronas.

"L’engagement du Groupe Petronas dans cette exploration dite intensive doit être perçu comme un signe de la relance, du dynamisme et surtout de l’espérance, quant à la recherche pétrolière au Gabon. Votre présence dans mon pays montre à juste titre l’attrait du bassin sédimentaire gabonais auprès des investisseurs internationaux. Surtout après un forage avec succès sur Likuale", a lancé le ministre gabonais du Pétrole aux partenaires malaisiens.

Et Vincent de Paul Massassa de féliciter les récipiendaires, considérés comme les pionniers d’un processus dont la poursuite sera, en partie, sécurisée par leur formation sur le terrain. Tout en rappelant à son auditoire la vision du chef de l’État, Ali Bongo Ondimba, de voir plus de Gabonais formés aux métiers de l’industrie des hydrocarbures.



Abel EYEGHE EKORE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie