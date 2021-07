"Les saveurs de Vouvou" : Découvrez sa glace à la pâte d'arachide

UN an après avoir placé ses premiers produits dans les rayons des magasins, la PME " Les saveurs de Vouvou " vient de mettre son tout nouveau produit sur le marché : la glace à la pâte d'arachide. Le produit se présente sous deux formules, la glace à la pâte d'arachide simple, et celle avec des éclats de cacahuètes.

"Les Saveurs de Vouvou" sont une marque de produits agroalimentaires fabriqués au Gabon. Sa gamme comprend du fromage, des biscuits pour les apéritifs, du pâté, de la glace, etc. L'entreprise souhaite se faire une place plus grande sur le marché alimentaire. Pour le moment, la structure ne compte que deux employés chargés de la préparation et de la cuisson des produits. Ses coûts varient en fonction des quantités. Le pot de fromage de 160 g est à 3 500 francs, et le pot de glace de 220 g coûte 2 500 francs. Depuis un an, elle propose trois saveurs de fromage : ail gingembre, ail sardine, ail sardine et piment. Il s’agit du premier fromage à tartiner produit au Gabon.