CNIE : L’opération du NIP officiellement lancé dans le Haut-Ogooué

L’antenne provinciale de la direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI), pour le Haut-Ogooué a lancé samedi 13 juillet dernier à Franceville, l’opération du numéro d’identification personnel (NIP), qui se déroule dans ses locaux. C’était en présence du premier citoyen de la province, Jacques Denis Tsanga, qui a lui-même réceptionné son attestation d’inscription au registre biométrique des personnes physiques.

« Nous venons de constater que les équipements pour le NIP sont prêts et nous allons commencer la production de ce document qui conditionne l’obtention de la carte nationale d’identité électronique. Après Libreville, l’intérieur du pays emboite le pas et c’est tant mieux parce que la Carte Nationale d'Identité Électronique (CNIE) était devenu un document difficile à obtenir, plusieurs cartes étaient prorogées. J’ai reçu mon NIP et suis prêt pour l’établissement de ma CNIE », s’est réjoui le Gouverneur. Pour ce faire, deux bureaux ont été mis en place, dont un bureau d’impression, pour les populations déjà enrôlées sur les listes électorales.

À ce niveau, il suffit de présenter l’acte de naissance ou une pièce portant l’identité du demandeur, pour pouvoir se faire imprimer son NIP. Puis, un bureau d’enrôlement, pour les enfants à partir de 16 ans ainsi que les personnes jamais enrôlées sur les listes électorales. Ces derniers doivent fournir un acte de naissance légalisé, où le passeport. Les naturalisés pour leur part doivent apporter le certificat de naturalisation plus le jugement supplétif, a expliqué un membre de la commission.

C’est ici, la pré-étape avant la production de la carte d’identité nationale électronique (CNIE). L’antenne provinciale de la DGDI va abriter l’opération, pour tous les 11 départements du Haut-Ogooué, en attendant le lancement dans les chefs-lieux de département. Le NIP est la condition sine qua non pour avoir la CNIE.

Quelques populations avisées ont pris d’assaut la salle de la DGDI et elles ont été servies, sans embouteillage.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon