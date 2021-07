Vaccination Covid-19 : la CPG organise un webinar pour les entreprises

Dans le cadre de ses activités la confédération patronale gabonaise (CPG) organise ses Business Talks. Il s'agit d'une série de discussions thématiques sur le climat des affaires au Gabon destinée aux chefs d’entreprises et aux entrepreneurs.

Pour cette 4ème édition ouverte aux adhérents de la CPG et aux entreprises du secteur privé formel, une réunion d’information entre la CPG, le ministère de la Santé et le COPIL se déroulera ce lundi 19 Juillet 2021 à 19h sous le thème "Covid-19 : facilitation de la vaccination volontaire pour le secteur privé".

A cet effet, lors de ce webinar, la CPG recevra le Ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong pour discuter des problématiques liées à l'offre de vaccination disponible pour les salariés du secteur privé formel et des modalités de déploiement de la vaccination en entreprise facilitées par la CPG.

Les panélistes retenus pour cette réunion virtuel sont Guy Patrick Obiang Ndong, Romain Tchoua, coordonnateur du Copil, Marielle Bouyou Akotet, responsable du Copivac, Alain Ba Oumar, président de la CPG et Bertrand Courties, 1er vice-président de la CPG.

Pour rappel, les Business Talks offrent une occasion privilégiée d’échanges directs avec les principaux décideurs publics gabonais et étrangers au niveau national et local, des experts sectoriels gabonais et étrangers dans les différentes branches d’activité de l’économie et des membres du réseau partenaire de la CPG au Gabon et dans le monde (organisations patronales soeurs, partenaires au développement, bailleurs de fonds, etc).