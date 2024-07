Franceville : préparatifs en vue d’un accueil des plus chaleureux au chef de l'État

En prélude à l’arrivée, cette semaine, du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, en terre altogovéenne, dans le cadre de sa tournée républicaine, c'est déjà l'effervescence dans la commune de Franceville.

Objectif : se préparer pour réserver au président de la République et son épouse un accueil des plus chaleureux. À cet effet, le premier citoyen de la commune de Franceville, Dominique Christian Ndjogho Cognot, multiplie les réunions préparatoires avec les forces vives.

Après avoir échangé vendredi avec les chefs des 44 quartiers de la commune autour d’un repas, samedi, il a rencontré tour à tour les associations des femmes et des jeunes.

" Tout est fin prêt pour réserver au président de la Transition un accueil digne de ce nom. Tout le monde a mis la main à la pâte. Les notables, les jeunes et les femmes sont enthousiastes. Nous sommes sur de bons rails. Les chefs de quartiers ont été conscientisés à plus de professionnalisme, pour faire en sorte que la visite du chef de l’État soit une réussite ", a indiqué Christian Ndjogho Cognot. Une forte mobilisation se prépare au niveau de l’aéroport de Mvengue et de la place des fêtes.

Pour la circonstance, la ville a connu une cure de jouvence, pour être belle, conviviale et attrayante. Les jeunes et les femmes se mobilisent à la recherche de perfection.

Les chefs de quartiers ont la charge de relayer la sensibilisation auprès de leurs administrés.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon