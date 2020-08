Journées portes ouvertes virtuelles : "Écrire l'histoire de l'Afrique autrement"

Organisée par l’École de formation aux métiers du numérique dédiée aux femmes, DigieWomen school, la première édition en webinaire des journées portes ouvertes virtuelles By DigieWomen (JPOV By DigieWomen) s’est déroulée du 5 au 7 août 2020.

Cette plateforme a été l’occasion pour le grand public, les élèves, étudiants, professionnels du public et du privé ainsi que les néophytes du digital de découvrir la notion du digital et comment il peut constituer un tremplin en temps de crise. Conduite par la promotrice Christine Soro, cette formation avait pour objectif principal de susciter un plus grand intérêt des Africains en général et des femmes en particulier pour le digital. La première journée a permis aux experts de démontrer comment le digital pouvait contribuer à la gestion de la crise sanitaire.

"Le digital est une occasion de se réinventer, et proposer des solutions adaptées à l'Afrique, tout en utilisant des modèles de solutions qui existent déjà ailleurs pour gagner du temps et ne pas rater les différentes opportunités de nos pays africains, pour devenir désormais non plus des acteurs, mais des conso-acteurs du digital et écrire l'histoire de l'Afrique autrement", a indiqué Jean-Louis Ntang-Beb Ceo de UX média Lab USA.

Durant les deux dernières journées, les intervenants ont proposé aux gouvernants africains de mettre en place des ministères dédiés "aux villes intelligentes", qui vont fédérer tous les acteurs du numérique, de la startup, en passant par des communautés et des entreprises opérant dans le numérique.



Jean MADOUMA



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie