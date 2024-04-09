Forages de la SEEG : les premiers quartiers raccordés

Le stress hydrique des habitants des zones Carrefour-Chantal et Cité Serpentin dans la commune d'Akanda et ceux des quartiers Louis, Pompidou et Belle-Vue 1 dans la commune de Libreville, serait bientôt un lointain souvenir. En effet, ces zones d'habitation très peuplées sont désormais alimentées en eau. C'est le constat fait samedi dernier par le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Jeannot Kalima.
Il était sur le terrain pour visiter les chantiers en cours. Notamment les forages déjà réalisés par la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) et les avancées du Programme intégré d'alimentation en eau potable et assainissement de Libreville (PIAEPAL).
Dans son programme d'amélioration de la desserte en eau potable, la SEEG construit des forages dont certains sont déjà fonctionnels, deux à Akanda et un à Bellevue. "Sur ces trois forages qui sont des forages industriels à haut débit, connectés sur le réseau SEEG, ils fonctionnent. Il y a encore des petits réglages à faire mais dans l'ensemble, ce sont des forages qui fonctionnent et qui impactent déjà à peu près 20 000 personnes", a indiqué le membre du gouvernement à l'issue de la visite.
Jeannot Kalima s'est aussi rendu sur le chantier en cours au PK 5. Il y est question, dans le cadre du PIAEPAL, de la construction d'un surpresseur devant augmenter la pression du réseau de distribution d'eau. Sur ledit chantier, en ce début de semaine, une importante opération va être réalisée.
La principale conduite d'eau sera sectionnée pour la connecter à la station de pompage. L'opération devant durer trois jours, il est demandé à la population de faire des réserves d'eau.
GM.NTOUTOUME-NDONG
Libreville/Gabon
Доброго времени суток товарищи.
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