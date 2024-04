Franceville : le délégué spécial offre du matériel informatique aux candidats au Baccalauréat

DANS le cadre du lancement du programme ‘Ateliers de révision pour l’excellence’, le délégué spécial de la commune de Franceville, en charge de la ville, Mavie Larosa Abouna Alouba, en sa qualité de natif de ladite commune, vient de doter les établissements scolaires secondaires publics de Franceville, et ceux des environs, dont les candidats passent le baccalauréat à la commune, d’un important don de matériel informatique et didactique, au bénéfice des élèves de terminale.

Lequel don composé de sept (07) grands photocopieurs multi fonction, 350 rames de papiers et des annales avec sujets de baccalauréat corrigés, est assorti d’un soutien financier, pour la prise en charge des répétiteurs. La dotation remise par le bienfaiteur lui-même a été réceptionnée par le proviseur du Lycée Eugène Marcel Amogho (Lema), Justin Etélé, jeudi 18 avril 2024, au cours d’une cérémonie officielle, rehaussée par la présence du directeur d’académie provinciale pour le Haut-Ogooué, Julien Kabélé, au sein du Lema. Ce don permettra la mise en place des prépa bac’ dans tous les lycées, en vue de maximiser la réussite de tous les candidats à l’examen.

« Je suis convaincu que nos élèves talentueux de Franceville peuvent améliorer leurs résultats et même être les meilleurs du pays. C’est l’occasion pour moi de remercier très sincèrement le Président de la transition, Chef de l’Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour son soutien à cette initiative », a déclaré Mavie Larosa Abouna Alouba. Non sans solliciter l’implication des parents, pour la réussite des élèves.

Par la voix du proviseur, et par celle de la représentante des élèves, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude « Les ressources que vous offrez faciliteront nos révisions et nos efforts pour réussir cet examen important. Nous nous engageons à utiliser ces ressources de manière responsable et efficace », a rassuré l’élève Jasp Maythée Makaya Bilongo, de la terminale D. le rendez-vous a été pris après les résultats.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon