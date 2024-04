AGR : la contribution de Maurel & Prom Gabon

DANS sa politique de Responsabilité societale des entreprises (RSE), Maurel & Prom Gabon s’emploie à promouvoir le savoir-faire des communautés locales. À cet effet, l’entreprise pétrolière a mis en œuvre un projet d’approvisionnement des sociétés de catering sur le site Onal par les populations locales. Celui-ci a pour objectif de développer les activités génératrices de revenus (AGR).

Outre ce projet, MPG a réalisé la réhabilitation de la piste en latérite de « Mbouma » afin de faciliter l’accès au village Alonha (Lacs Ezanga). Un projet salué par les populations locales depuis sa mise en service en décembre dernier. De plus, en décembre 2023 MPG a signé un protocole quadripartite, sur lequel il s’est engagé à travailler avec les populations locales, les opérateurs locaux et les organismes professionnels, dans le but de créer des coopératives et à renforcer les activités génératrices de revenus telles que l’agriculture, la pêche et autres.

En clair, ce projet participe à la valorisation du savoir-faire des producteurs locaux et à encourager l’économie locale des différents villages du canton Lacs du sud, impactés par le permis EZANGA.

« À travers ce projet nous voulons que les populations soient autonomes, car nous ne pouvons pas employer tout le monde », a expliqué Romaric Koumba, responsable du développement durable à MPG. Dans ce projet, la stratégie est de travailler avec les producteurs locaux pour améliorer les conditions de vie des populations.

Hans NDONG MEBALE

Lambaréné/Gabon