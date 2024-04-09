AGR : la contribution de Maurel & Prom Gabon

DANS sa politique de Responsabilité societale des entreprises (RSE), Maurel & Prom Gabon s’emploie à promouvoir le savoir-faire des communautés locales. À cet effet, l’entreprise pétrolière a mis en œuvre un projet d’approvisionnement des sociétés de catering sur le site Onal par les populations locales. Celui-ci a pour objectif de développer les activités génératrices de revenus (AGR).
Outre ce projet, MPG a réalisé la réhabilitation de la piste en latérite de « Mbouma » afin de faciliter l’accès au village Alonha (Lacs Ezanga). Un projet salué par les populations locales depuis sa mise en service en décembre dernier. De plus, en décembre 2023 MPG a signé un protocole quadripartite, sur lequel il s’est engagé à travailler avec les populations locales, les opérateurs locaux et les organismes professionnels, dans le but de créer des coopératives et à renforcer les activités génératrices de revenus telles que l’agriculture, la pêche et autres.
En clair, ce projet participe à la valorisation du savoir-faire des producteurs locaux et à encourager l’économie locale des différents villages du canton Lacs du sud, impactés par le permis EZANGA.
« À travers ce projet nous voulons que les populations soient autonomes, car nous ne pouvons pas employer tout le monde », a expliqué Romaric Koumba, responsable du développement durable à MPG. Dans ce projet, la stratégie est de travailler avec les producteurs locaux pour améliorer les conditions de vie des populations.
Hans NDONG MEBALE
Lambaréné/Gabon
Добрый день господа.
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В случаях, когда терапевтическая стоматология бессильна, приходится прибегать к хирургической. А если зубосохраняющие операции не принесут результата, прибегают к удалению зуба.Необходимость вырвать зуб возникает при:полном или сильном разрушении кариесом;наличии кисты;острых формах периодонтита;количестве зубов выше нормы;неправильном расположении в десне — актуально для зубов мудрости, нередко растущих перпендикулярно основному зубному ряду;установке брекет-системы или зубного протеза;физическом травмировании, смещении в десне, невозможности восстановительной операции.Рекомендации после удаления.После операции в десне остается открытая лунка, на которую иногда накладываются швы. Нежелательно касаться лунки языком, дав сформироваться кровяному сгустку. По той же причине рекомендуется не принимать пищу на протяжении 3-4 часов после посещения стоматолога. Необходимо некоторое время воздерживаться от горячей еды и напитков, а также алкоголя. Несоблюдение рекомендации приведет к увеличению периода заживления и болезненным ощущениям.Качественно и безопасно вырвать зуб в Минске можно платно. Цена удаления зуба в стоматологии зависит от количества корней, расположения, сложности удаления. Операция проводится квалифицированными хирургами-стоматологами.
Увидимся!
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