NIP : Oligui Nguema s’est fait enrôler à la DGDI

Engagé dans une politique d’identification de chaque citoyen, le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé hier en début de journée à son enrôlement en vue de l’obtention d’une attestation du Numéro d’identification personnelle (NIP), dans le but d’obtenir sa carte nationale d’identité électronique.

En présence des membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et du ministre de l’Intérieur et de la sécurité, le chef de l’État s’est rendu sur le site de la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI) pour cette opération.

De plus, Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à une visite du site dans le souci de s’imprégner du déroulement de l’opération.

En effet, lancée le 2 avril dernier conformément aux instructions du président de la République, l’opération d’établissement de la Carte nationale d’identité électronique se fera en deux étapes avec la collaboration de la DGDI et de l’Aninf.

Dans les faits, il s’agira premièrement pour tout citoyen gabonais d’obtenir une attestation NIP et de constituer ensuite un dossier physique pour un établissement de la CNIE.

" Ce processus d’identification qui s’étendra sur toute l’étendue du territoire concerne ainsi chaque Gabonais âgé de 16 ans minimum et enregistré dans la base de données électorale depuis 2013, mais également ceux qui n’ayant jamais bénéficié de l’enregistrement du projet Iboga et qui devront se faire enrôler pour obtenir l’attestation NIP".

"La nouvelle carte nationale d’identité sera associée à une puce électronique qui contiendra toutes les informations accessibles sur l’état civil des citoyens, de manière sécurisée ", précise le communiqué de la présidence de la République.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon