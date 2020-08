Baccalauréat 2020 : un examen, des sanctions et le Covid-19

Des élèves debout devant un tableau d'affichage, des cubitainers installés à l'entrée et à l'intérieur de l'école, des cartons de gels hydroalcooliques stockés pour la distribution aux candidats ce jour. C'est le constat fait par nos équipes de reporters sur le terrain, hier à la veille de l'examen de baccalauréat qui démarre ce jeudi 20 août 2020.

C'est dans une atmosphère empreinte de concentration que nous avons trouvé les différents candidats, lesquels nous ont livré leurs premières impressions avant d'aborder les épreuves : "Ce matin, je suis venu prendre certaines informations. Notamment celles relatives à la salle dans laquelle je dois composer, mon jour de passage et, par la suite, je vais rentrer chez moi pour les dernières révisions. Il n’y a pas de raison de se retrouver entre amis cette année, à cause du Covid-19" , nous a confié Jonathan, un candidat du lycée Paul-Indjendjet-Gondjout.

Alors qu'ils n'ont disposé que de quatre semaines de préparation, des responsables d'établissements interrogés se disent prêts : "Nous nous étions déjà préparés pour la reprise des cours qui aura duré un mois, avec le nettoyage des espaces verts, la désinfection des salles de classe, la présence des cubitainers dans l'établissement et à l'entrée de chaque portail. Nous sommes heureux de voir que les élèves ont intégré cette nouvelle donne. Pour cet examen du baccalauréat, nous avons renforcé le dispositif sanitaire en tenant compte des 20 apprenants par salle. Nous avons trois centres au lycée Léon-Mba, et chaque centre à reçu son kit sanitaire. Le lycée, en termes de dispositif sécuritaire et sanitaire, est fin prêt", a assuré le proviseur du lycée national Léon-Mba, Pierre Onanga Ossounda.