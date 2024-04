Gabon/Unicef : Dr Marie-Reine Chirezi Fabry présente sa lettre d’agrément à Régis Onanga Ndiaye

La représentante au Gabon du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Dr Marie-Reine Chirezi Fabry, a récemment présenté sa lettre d’agrément au ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye.

Mme Chirezi Fabry a indiqué qu’elle poursuivrait les efforts déjà entamés par l’Unicef avec ses partenaires du gouvernement, des Nations unies, du secteur privé, de la société civile et des jeunes pour la réalisation des priorités du programme de coopération.

Entre autres, le combat pour la réduction du taux de redoublement au primaire et les violences sexuelles à l’encontre des enfants.

En outre, elle ne ménagera aucun effort pour l’accélération des résultats en faveur des enfants, en lien avec les objectifs du développement durable.

De nombreux pays risquant de ne pas atteindre lesdits objectifs, selon l’évaluation faite en 2023. La nouvelle représentante de l’Unicef au Gabon en a également appelé aux partenaires , notamment du secteur privé, à se donner la main pour plus d’investissements en faveur des enfants.

Indiquant qu’il est important d’avoir les enfants et les jeunes non seulement comme bénéficiaires mais également comme acteurs du changement.

Le Dr Marie-Reine Chirezi Fabry est un leader d’origine belgo-congolaise. Elle est médecin, spécialiste en chirurgie obstétrique.

Avant sa nomination au poste de représentante de l’Unicef Gabon et Sao Tomé et auprès de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) en février 2024, elle était successivement chef de bureau pour les régions du Sud et du Centre de l’Unicef en Somalie, et coordinatrice senior de projet de l’Unicef en Afghanistan.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon