Trêve sociale : le président de la Transition invite patronat et syndicats à l'observer

Pour l'intérêt supérieur de la nation, le président de la Transition appelle les Conseils gabonais du patronat et des travailleurs des secteurs public, privé et militaire à observer une trêve sociale.

Dans le droit fil de l'audience qu'il leur a accordée, le 30 mars 2024, le général Brice Clotaire Oligui Nguema les a exhortés à cette pause pour faire avancer l’économie nationale et s’impliquer pleinement dans les consultations nationales, afin d’y apporter des propositions constructives.

Des avancées notables ont été récemment enregistrées dans plusieurs domaines. Les représentants des confédérations patronales et syndicales en sont d'ailleurs conscients. Ils reconnaissent qu'il a fallu attendre l'arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) pour voir à nouveau, entre autres, l’octroi de postes budgétaires s'opérer dans le secteur public, ainsi que l’arrimage des pensions, la régularisation des situation administratives et la promotion de certains syndicalistes à des postes de responsabilité au sein des institutions de la République.

Toutefois, la force agissante du chef de l'État est réclamée de leur côté. Aussi sollicitent-ils du numéro un gabonais la construction de la Bourse na- tionale du travail, à l’instar des autres pays d’Afrique, l’augmentation et l’harmonisation des grilles salariales dans le secteur privé, la revalorisation de la pension retraite au privé, la gabonisation et la sécurisation des emplois conformément à la réglementation en vigueur et une meilleure représentativité lors du Dialogue national inclusif qui s'ouvre à Libreville, ce mardi 2 avril 2024.

Dans un élan patriotique, et avec un langage franc et ouvert, le général Brice Clotaire Oligui Nguema les a assurés de son soutien permanent en apportant des solutions concrètes à leurs préoccupations.