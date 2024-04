Caistab : les administrateurs veulent booster la production café-cacao

La Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab) a tenu, lundi dernier, un conseil d’administration extraordinaire. Il s’est agi au cours de cette réunion de faire le point sur plusieurs sujets importants.

Notamment le procès-verbal du conseil d’administration du 22 décembre 2023, la présentation et la nomination d’un nouvel administrateur.

Mais également et, surtout, la présentation des comptes d’attente et des comptes d’immobilisation, l’adoption de la nouvelle proposition des avantages alloués aux cadres dirigeants sortants nommés en Conseil de ministres et l’adoption du contrat annuel de performance.

" Nous avons passé entre la Direction générale et le conseil d'administration un contrat de performance pour nous permettre de mieux faire évaluer l'activité. La Direction générale s'est engagée sur un plan d'action pour mener un certain nombre d'activités ", a expliqué le PCA de la Caistab Jean Maurice Ayine.

Avant d'ajouter : " Nous avons pris des engagements au niveau de la production du café et du cacao. Aujourd'hui, cette production est assez faible et nous voudrions qu'elle participe au Produit intérieur brut (PIB). Pour ce faire, nous avons demandé à la direction générale de tout mettre en œuvre pour que cette production augmente".

"Nous avons aussi d'autres exemples, comme la gestion de notre patrimoine. Nous avons engagé la Direction générale à faire un inventaire pour que nous sachions quel est le véritable patrimoine de la société ".

Pour sa part, l’administrateur, représentant la présidence de la République, Hortense Komba Bangot Ngossangat, a salué la qualité des travaux en rappelant la nécessité d’une bonne collaboration entre la Direction générale et le conseil d’administration.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon