Digitalisation de l'administration gabonaise : validation du plan directeur

Dans le cadre de la mise en place d'une plateforme e-gouvernement consistant à dématérialiser les échanges de données inter-administrations ainsi que les démarches administratives, le comité de pilotage du Plan national stratégique Gabon digital 2025 (PNS-GD2025) s'est réuni, vendredi dernier, par visioconférence.

À cette occasion, les parties prenantes (Banque africaine de développement, Agence nationale des infrastructures numériques, Primature, ministère du Budget, secrétariat général du gouvernement) réunies autour de Evolving, le cabinet en charge des études de faisabilité, ont apprécié et validé le plan directeur et la vision stratégique. Ils ont échangé, entre autres, sur le processus de gestion de projet, les services en ligne, la structuration du portail gouvernemental, les indicateurs pertinents de suivi et de performance, les normes et standards, l'identification des obstacles juridiques.

La prochaine étape de ce vaste projet de dématérialisation de l'administration gabonaise consistera à examiner la faisabilité du plan d'actions. Le plan stratégique Gabon digital 2025 est financé par la Bad dans le cadre du projet CAB Gabon à travers le fonds fiduciaire de coopération Afrique-Corée. Robert Masumbuko, représentant pays de la Bad, estime en effet opportun d'accompagner l'Aninf, en mobilisant les ressources pour permettre au Gabon d'avoir accès aux révolutions du moment.



GM.NTOUTOUME-NDONG



