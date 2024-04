Ministère de l’Économie et des Participations : 6 mois et 51 réalisations

Que faut-il retenir des 200 jours du ministère de l’Économie et des Participations ?

Une chose est sûre : le département piloté par le ministre Mays Mouissi a engagé plusieurs actions en vue de relancer l’économie nationale. En effet, de septembre 2023 à février 2024, le ministère de l’Économie et des Participations a réussi à accroître les recettes fiscales et douanières en dépassant largement, chaque mois, les objectifs inscrits dans la loi de finances.

Il est ainsi parvenu à restaurer la confiance des bailleurs de fonds internationaux en menant pied à pied des actions de diplomatie économique et financière, en apurant massivement et progressivement le stock d'arriérés sur la dette extérieure 2023 et en assurant le paiement régulier du service de la dette 2024.

Tout en mobilisant 485,1 milliards de FCFA sur le marché financier régional pour assurer notamment le financement de projets prioritaires et l'apurement partiel de la dette intérieure, le ministère de l'Économie, au nom de la continuité de l’État, s’est employé à la réalisation des conditions suspensives qui pesaient sur des conventions signées par le gouvernement précédent et à négocier de nouveaux prêts, le tout pour financer de nombreux projets d’infrastructures en cours dans le domaines routier comme dans ceux de l’aménagement urbain et de la santé.

De plus, sur le terrain de la vie chère, le ministre de l'Économie a coordonné la prise de nouvelles mesures qui complètent le dispositif existant et qui concernent notamment la baisse des prix des produits alimentaires de grande consommation, des matériaux de construction et des produits de carrières, le maintien de la gratuité des fournitures d’électricité et d’eau aux abonnés à faibles revenus, du prix du billet d’avion pour les vols domestiques et de celui du billet de train.

Toutes ces mesures à caractère social ont été élaborées en même temps que le gouvernement a porté le projet de création de la société Fly Air Gabon Holding, qui vient d’acquérir 56 % des actions de la compagnie aérienne Afrijet et qui fait renaître chez les Gabonais l’espoir de voir le gouvernement créer de nouveau une compagnie aérienne nationale, une promesse du président de la République à l’occasion de son discours de vœux au soir du 31 décembre 2023.

Pour rendre plus visible l’action de ses services, le ministère de l’Écono- mie aura réalisé la publication, par le canal de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale, du premier Tableau de bord social (TBS) depuis plus de 10 ans ainsi que de la note de conjoncture sectorielle du 4e trimestre 2023, des outils essentiels à la connaissance et à l’analyse des données économiques, sociales et financières du pays.

De même, le ministre de l'Économie aura piloté l’élaboration du Plan national de développement de Transition 2024-2026 (PNDT), avant de le céder au nouveau ministre de la Planification et de la Prospective.

La création, en partenariat avec le groupe BGFIBank, de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon (BCEG), dotée d’un capital de 4 milliards de FCFA pour soutenir les jeunes entrepreneurs gabonais et la signature par le président de la République d’un décret réservant aux PME gabonaises les marchés publics dont le montant est inférieur ou égal à 150 millions de FCFA, constituent deux mesures importantes lancées par le ministère de l’Économie en vue de favoriser le développement de l’entrepreneuriat local.

Enfin, pour matérialiser la vision du président de la République, qui a souhaité voir le gouvernement s’ériger de nouveau en tant qu’acteur décisionnel dans la gestion du portefeuille des participations de l’État et pour donner du sens à la dénomination du ministère dont il a la charge, le ministre Mays Mouissi a mené à son terme le projet de création de la Direction générale des participations.

MSM

Libreville/Gabon