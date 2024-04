Littérature jeunesse : le livre et ses métiers en lumière au 1er salon de Libreville

Enfants de tous âges en compagnie de leurs parents ou des encadreurs pédagogiques de leurs établissements scolaires défilent depuis le 9 avril dernier devant les nombreux stands de livres pour enfants érigés au palais des Sports et de la Culture de Libreville. C'est dans le cadre du 1er salon du livre jeunesse de Libreville qui réunit jusqu'au 13 avril les amoureux de la littérature d'ici et d'ailleurs dont la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur.

L'ouverture dudit événement organisé par l'Association pour la promotion du livre et des arts (APLA), en partenariat avec les éditions Ntsame, le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Culture a été rehaussée par la présence de la marraine dudit salon, la première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema.

Objectif : offrir à la jeunesse gabonaise un espace dédié au livre dans toutes ses expressions mais également mettre en lumière les différents métiers du livre pour en susciter des vocations.

Des formations sur les métiers du livre, notamment la librairie, l'illustration, l'écriture des livres jeunesse, les droits d'auteur, etc., ainsi que de nombreuses confé- rences-débats essentiellement orientées vers le livre jeunesse sont les points saillants de ce salon.

L'ambition poursuivie ici est que " l'industrie du livre, la chaîne du livre s'installe au Gabon. Parce qu'il y a des maillons faibles dans la chaîne du livre. Donc, il faut redynamiser ces derniers, pour que chacun trouve son compte. Nous avons par exemple beaucoup d'auteurs. Mais il faut que les éditeurs soient de plus en plus professionnels. Pour la circulation du livre, nous avons besoin de distributeurs, des libraires, etc. C'est dire que le monde du livre est multidimensionnel ", a expliqué la directrice générale des éditions Ntsame, Sylvie Ntsame, principale organisatrice de ce salon, en collaboration avec les ministères de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

Cette rencontre va prendre fin avec la grande finale du concours de lecture lancé en janvier dernier dans les établis- sements scolaires. Lequel était destiné aux élèves du primaire, notamment ceux des classes du CM1 et CM2.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon