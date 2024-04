PCR de Bikelé-Nzong : l'eau et l'électricité bientôt disponibles dans les maisons

Ce n'est, apparemment, plus qu'une question de mois avant la livraison des 300 premiers logements sur le site du Plan complet de relogement (PCR) de Bikelé-Nzong. Considérés comme des préalables à l'installation des bénéficiaires, les réseaux d'eau et d'électricité sont en cours de réalisation. Et c'est ce qu'est allé constater, samedi écoulé, le ministre des Travaux publics, Flavien Nzengui Nzoundou.

Sur le terrain, la Société d'électricité, de téléphone et d'eau du Gabon (Seteg) est en train de construire une ligne souterraine de haute tension qui est déjà arrivée sur le site du PCR, ont révélé les responsables de l'Unité de contrôle des études et des travaux (Ucet), organe du ministère des Travaux publics qui pilote ce projet.

En réalité, il ne reste plus qu'à réaliser le réseau électrique interne pour pouvoir alimenter en électricité toutes les maisons. La Société industrielle gabonaise (SIG) vient d'être choisie après appel d'offres pour cette tâche.

Concernant l'eau, les logements seront desservis à partir des installations du Programme intégré d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Libreville (PIAEPAL) en cours de réalisation aussi. Mais en attendant la fin des installations prévues, notamment le château d'eau, deux alternatives s'offrent aux responsables de l'Ucet.

La première est d'alimenter le site à partir des équipements de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) réalisés à Bikelé. L'autre solution transitoire est l'aménagement de cinq forages.

Pour ce faire, des tests de contrôle de qualité ont déjà été réalisés, a-t-on appris. Dans tous les cas, l'administration a sélectionné l'entreprise Bitech pour la connexion du réseau interne d'eau jusque dans les habitations. Autant donc dire que les deux ressources sont déjà devant la porte du PCR de Bikélé-Nzong.

Au-delà de quelques problèmes techniques minimes a priori, il restera aussi à solder une dette de 233 millions de FCFA au bénéfice des PME adjudicataires.

Les factures pour le règlement se trouveraient depuis quelque temps au niveau des services du ministère du Budget et des Comptes publics.

G.R.M

Libreville/Gabon