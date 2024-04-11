Nicole Asselé dit non au "procès en sorcellerie" du régime déchu

Alors que tous les regards des gabonais sont tournés vers le stade d'Angondjè où se déroulent les travaux du Dialogue national inclusif (DNI), la présidente de la plateforme "L'Appel des Mille et Une", Dr Nicole Asselé, se fend d'une déclaration des plus fracassantes.
Ce "baron du régime déchu" s'insurge contre le "procès en sorcellerie", selon elle, fait à sa parentèle. "Que je sache, jamais le Gabon n'a été dirigé, de 1967 au 30 août 2023, uniquement par les membres des familles Bongo Ondimba et alliés, à tous les niveaux de responsabilités et de prise de décisions", clame-t-elle.
Avant d'ajouter : "D'autres acteurs et d'autres familles venant de toutes les provinces du pays ont été associés à la gestion du Gabon, y compris les donneurs de leçons et les têtes bien pensantes, aujourd'hui malhabilement drapés d'un manteau de virginité et d'innocence."
Pour repartir sur de nouvelles bases, comme souhaité par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), elle appelle à une profonde introspection de la société. Et ce, à tous les niveaux. "C'est pour cette raison que je m'inscris en faveur de la mise en place sans délai d'une Commission Vérité-Réconciliation-Justice-Pardon- Réparation pour que toute la lumière soit faite sur les crimes de sang, économiques et financiers que tous nous déplorons, afin que chacun, individuellement ou collectivement, assume sa part de responsabilité dans les erreurs du passé", soutient-elle.
La grand-messe nationale en cours n'a pas laissé indifférente l'ancienne ministre d'Ali Bongo Ondimba. "Je voudrais, en ma qualité de militante et leader féministe de la première heure, attirer l'attention des organisateurs du Dialogue sur l'arrogante sur-représentativité des hommes (Ndlr : 502) aux assises d'Angondjè, contre seulement 144 femmes", martèle-t-elle.
Non sans déplorer l'absence de "L'Appel des Mille et Une", forte de 8 000 adhérentes sur le territoire national, aux échanges en cours.
Yannick Franz IGOHO
Libreville/Gabon
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В случаях, когда терапевтическая стоматология бессильна, приходится прибегать к хирургической. А если зубосохраняющие операции не принесут результата, прибегают к удалению зуба.Необходимость вырвать зуб возникает при:полном или сильном разрушении кариесом;наличии кисты;острых формах периодонтита;количестве зубов выше нормы;неправильном расположении в десне — актуально для зубов мудрости, нередко растущих перпендикулярно основному зубному ряду;установке брекет-системы или зубного протеза;физическом травмировании, смещении в десне, невозможности восстановительной операции.Рекомендации после удаления.После операции в десне остается открытая лунка, на которую иногда накладываются швы. Нежелательно касаться лунки языком, дав сформироваться кровяному сгустку. По той же причине рекомендуется не принимать пищу на протяжении 3-4 часов после посещения стоматолога. Необходимо некоторое время воздерживаться от горячей еды и напитков, а также алкоголя. Несоблюдение рекомендации приведет к увеличению периода заживления и болезненным ощущениям.Качественно и безопасно вырвать зуб в Минске можно платно. Цена удаления зуба в стоматологии зависит от количества корней, расположения, сложности удаления. Операция проводится квалифицированными хирургами-стоматологами.
Увидимся!
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