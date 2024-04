Nicole Asselé dit non au "procès en sorcellerie" du régime déchu

Alors que tous les regards des gabonais sont tournés vers le stade d'Angondjè où se déroulent les travaux du Dialogue national inclusif (DNI), la présidente de la plateforme "L'Appel des Mille et Une", Dr Nicole Asselé, se fend d'une déclaration des plus fracassantes.

Ce "baron du régime déchu" s'insurge contre le "procès en sorcellerie", selon elle, fait à sa parentèle. "Que je sache, jamais le Gabon n'a été dirigé, de 1967 au 30 août 2023, uniquement par les membres des familles Bongo Ondimba et alliés, à tous les niveaux de responsabilités et de prise de décisions", clame-t-elle.

Avant d'ajouter : "D'autres acteurs et d'autres familles venant de toutes les provinces du pays ont été associés à la gestion du Gabon, y compris les donneurs de leçons et les têtes bien pensantes, aujourd'hui malhabilement drapés d'un manteau de virginité et d'innocence."