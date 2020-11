Justice : Antonella Ndembet Damas sollicite un budget de plus de 36 milliards

Erlyne Antonella Ndembet Damas, ministre de la Justice, garde des Sceaux, était à son tour, hier, face aux députés de la Commission des Finances, pour défendre le budget du ministère dont elle a la charge.

Pour la garde des Sceaux, le projet de budget de la mission ''Justice'' est essentiellement constitué des dépenses de personnel, de biens et services, des transferts et de l'investissement. Aussi plaide-t-elle pour une enveloppe globale d'un montant de plus de 36 milliards de francs. Laquelle devra être répartie comme suit : dépenses de personnel (24 240 485 508 de francs) ; dépenses de biens et services (4 800 2500 000 de francs) ; dépenses de transferts (3 310 000 000 de francs) et dépenses d'investissement (7 223 434 668 de francs).