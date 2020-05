Comilog : renforcement des effectifs de l'hôpital Amissa-Bongo de Franceville

Le personnel soignant du Centre hospitalier régional Amissa-Bongo de Franceville recevra bientôt du renfort qui lui permettra de mieux faire face à la crise sanitaire. Cette annonce a été faite à l'issue d'un entretien jeudi, par visioconférence, entre le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale et l'Administrateur directeur général (A-DG) de la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog), Léod-Paul Batolo.

Il s'agit, plus précisément pour la Comilog, de poursuivre son accompagnement au gouvernement dans la lutte et la riposte contre le Covid-19, en renforçant cette fois-ci les effectifs des personnels soignants en réanimation, en infectiologie, en microbiologie et en infirmerie dans cet hôpital, le plus grand de la province du Haut-Ogooué.

Estimé à 1 million d'euros (un peu plus de 657 000 000 francs), ce projet de renfort en personnel est assorti des équipements de réanimation avec consommables et des équipements de protection. L'équipe dépêchée par la Comilog sera basée à Franceville pendant trois mois.

Dressant le bilan des actions menées à ce jour par son entreprise depuis le début de la crise sanitaire au Gabon, Léod-Paul Batolo a indiqué, entre autres, les dons de 75 millions de francs en kits alimentaires distribués aux populations nécessiteuses de la province du Haut-Ogooué, de 25 millions de francs pour le financement des kits de lavage des mains à Moanda, Bakoumba, Bongoville et Franceville, notamment à l'hôpital Amissa-Bongo, l'octroi de hottes d'analyses aux laboratoires du Centre international de recherches médicales de Franceville (Cirmf) et de l'Hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO), la livraison de 430 000 masques chirurgicaux.



Georges-Maixent NTOUTOUME-NDONG



