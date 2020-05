ARTF : Le nouveau secrétaire exécutif de l'ARTF en fonction

La cérémonie de cette prise de fonctions qui intervient à la suite de la décision du Conseil des ministres du 8 mai dernier, a été présidée par Sosthène Mavioga, président du Conseil de régulation. En présence du secrétaire général du ministère des Transports.

Plusieurs dossiers ont été, de ce fait, transmis au nouveau patron de l'ARTF. Il s'agit, entre autres, de ceux relatifs au prêt bancaire pour l'acquisition des véhicules de l'ARTF, au règlement des prestations sociales du personnel à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), à la commission salaires, à la composition du Conseil d'administration de l'Autorité, et bien d'autres.

Karine Cécilia Arissani, désormais conseiller du ministre de la Culture et des Arts, s'est dit satisfaite du devoir accompli durant son magistère à la tête du Secrétariat exécutif. Ce, d'autant qu'elle a "fortement contribué à l'amélioration significative des conditions de vie et de travail des agents de l'ARTF, d'une part, à la mission de régulation des transports ferroviaires, d'autre part", ces dix derniers mois. Quant à son successeur, Prosper Ekomesse Nguema, il s'est dit prêt à assurer la continuité du service. Et, dans l'immédiat, procéder à un état des lieux avant de décliner un plan d'action pour les six prochains mois.