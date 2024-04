Naufrage d’une pirogue à Port- Gentil : les 14 occupants sauvés

Prudence, c’est le nom de la vedette qui a chaviré au large de Port-Gentil, dans la nuit de dimanche 31 mars au lundi 1er avril 2024, avec à son bord, 14 passagers, le commandant y compris. Heureusement, aucune perte en vies humaines n’est à déplorer. En revanche, des dégâts matériels importants.

Informées vers 2 heures du matin, les brigades nautiques de la gendarmerie et de la marine nationale, sous la coordination du poste de commandement mixte de Port-Gentil, ont immédiatement été déployées. Elles ont malheureusement été contraintes, après quelques heures en mer, d’arrêter les recherches à cause de la météo très défavorable.

Ayant repris les recherches quelques heures plus tard, c’est finalement vers 5 heures du matin, avec l’aide des sociétés de la place que les premiers rescapés ont été retrouvés, sains et saufs, aidés en cela par le fait que tous portaient des gilets de sauvetage.

Les 4 autres personnes, dont le commandant de l’embarcation et 2 enfants ont été repêchés au fur et à mesure entre 10 heures et 11 heures. Les survivants ont tous été examinés par le médecin du PC-Mixte, où ils ont été regroupés en présence du procureur de la République. Tous, se portent bien et ont regagné leurs familles.

À noter que l’embarcation Prudence a quitté Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué, dimanche 31 mars vers 6 heures. Seulement 6 personnes se trouvaient à bord à ce moment-là. Sur le chemin, la pirogue a progressivement embarqué d’autres clients au point de se retrouver à 14 dans une embarcation chargée à tribord avec, outre les passagers, les bagages de ces derniers et même des colis.

Arrivée dans la zone de Mandorové, non loin de Port-Gentil, à 18 heures passées, la brigade en poste à cet endroit a demandé au Prudence de s’arrêter. D’autant que la navigation de nuit est pour l'instant interdite au Gabon.

Mais Martial Moussiki, commandant de l’embarcation, a outrepassé les consignes des Officiers de police judiciaire (OPJ), prétextant qu’ils allaient accoster dans le village le plus proche, situé à environ 15 minutes du poste de contrôle. Les OPJ qui n’y ont vu aucun inconvénient, ont laissé partir prudence. " Mais nous avons pris une vague par derrière et sur le côté pendant la traversée, ce qui a occasionné le naufrage ", a indiqué le commandant.

Alors que les Portgentillais n’étaient pas encore sortis de cette émotion, on annonçait le naufrage de deux autres embarcations.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon