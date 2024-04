JNF: autonomisation, encore des défis à relever

Sous le thème " Accélérer l'investissement pour l'autonomisation financière des femmes : les clés d'une inclusion éclairée ", le Gabon a célébré, hier, la Journée nationale de la femme gabonaise.

Institué depuis 1998, cet événement revêt aujourd'hui une signification particulière au moment où le pays traverse une période de transition politique et de restauration des institutions.

Notamment avec l'implication accrue du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, dans les actions et projets des femmes quelles que soient leurs catégories sociales en vue de leur autonomisation intégrale.

L'engagement du Gabon en faveur de la promotion féminine connaît depuis des années de fortes avancées à travers " la révision et les réformes des textes sur les plans politique, réglementaire, juridique et institutionnel ", a précisé la ministre des Affaires sociales, Nadine Nathalie Awanang Anato.

Avant d'égrener : " la période 2015-2025 a été proclamée " Décennie de la femme " pour l'autonomisation de la femme gabonaise, la loi sur le quota d'accès des femmes aux élections politiques et aux emplois supérieurs de l'État a été votée et le Centre de protection et de promotion des femmes victimes de violences a été créé ".

En dépit de ces progrès considérables, de nombreux défis restent à relever pour parvenir à l'autonomisation économique et l'inclusion sociale des femmes et des jeunes filles-mères.

D'où il devient " impérieux d'allouer des ressources adéquates pour soutenir les initiatives des femmes visant à promouvoir leur autonomisation ", a souhaité Nadine Nathalie Awanang Anoto.

Pour cette 26e édition, les manifestations s'étaleront jusqu'au 11 mai prochain avec une journée portes ouvertes, la foire exposition-vente, des émissions télévisées sur " le filet de protection sociale ", les campagnes de sensibilisation, etc

ENA

Libreville/Gabon