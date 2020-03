Bad : Financer les barrages de Booué et Tsengue-Leledi

L’aménagement des sites hydroélectriques de Booué et deTsengue-Leledi dans la province de l’Ogooué-Ivindo est à l’ordre du jour. Le projet porté par la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et le Gabon bénéficie du soutien du groupe de la Banque africaine de développement (Bad).

Lors de l’atelier régional de validation des conclusions des études d’avant-projet sommaire (APS) y relatives, qui s’est tenu du 4 au 5 mars 2020, le représentant du secrétaire exécutif de la Ceeac, Andreas Mba Edu Mukui, a indiqué que cette rencontre regroupant une cinquantaine d’experts a pour " objectif ultime l’intégration régionale, à travers une coopération accrue dans la gestion des ressources énergétiques, dans un contexte de sécurité et de paix". Pour le secrétaire général du ministère de l’Énergie, Jeannot Kalima, l’aménagement des barrages de Booué et de Tsengue-Leledi, qui vise la satisfaction des besoins de la communauté sous-régionale, cadre avec le Plan directeur d’électrification nationale.

"L’aboutissement de ces projets permettra l’amélioration du bien-être général de la population, le développement des activités économiques telles que l’agriculture, l’élevage, l’industrie, l’approvisionnement en eau potable, le transport et la préservation de l’environnement", a précisé M. Kalima.



Styve Claudel ONDO MINKO



