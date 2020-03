UOB : Maux et remèdes

L'équipe du secrétariat général de l'Université Omar-Bongo (UOB), conduite par sa responsable, Henriette Aurélia Mombey, a dressé, hier, un état des lieux critique, assorti de préconisations de cette institution à la Bibliothèque universitaire centrale.

Tout est passé au crible. On apprend que le bureau de légalisation est marqué par des profils inadaptés associés aux procédures de légalisation des documents ne garantissant aucune authenticité ; absence de production des diplômes depuis 2005, accompagnée d'un déficit de 6 000 diplômes ; absence de crédibilité des attestations et tenant lieu de diplôme sur les plans national et international ; absence de visibilité sur les inscriptions ; service du personnel caractérisé par des effectifs pléthoriques et une ressource humaine inutilisable ; faiblesse des compétences et performances du personnel.