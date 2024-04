Dialogue national inclusif : une cérémonie d’ouverture sur fond d’histoire et empreinte d’émotion

AVEC la cérémonie d'ouverture ce mardi 2 avril 2024 au Palais des Sports de Libreville le Dialogue national inclusif (DNI) est officiellement lancé. Ce grand rendez-vous de la nation a vu la présence du président de la République de Centrafrique, Faustin Archange Touadera, des membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), du gouvernement, des représentatnts des missions diplomatiques et de tous les acteurs de la vie sociale et économique. Pour ce nouveau rendez-vous de l’histoire, la cérémonie d’ouverture a été marquée par plusieurs temps forts.

C’est le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a, dans un premier temps, installé le président du bureau du DNI, Mgr Jean-Patrick Iba-Ba. « En ma qualité de président de la République, je vous installe dans votre fauteuil de président du bureau du Dialogue national inclusif, avec toutes mes félicitations », a-t-il déclaré. Dans son discours de circonstance, le président du bureau du DNI a déclaré avec « émotion et honneur, tout en mesurant la gravité et la solennité de l’événement », qu’il entend « conduire la barque de cette grand-messe. Après la Conférence nationale de 1990, notre pays a organisé 4 grandes rencontres nationales. Les accords de Paris, d’Arambo, d’Angondje et la concertation politique de 2023.

De ces rencontres, on peut faire 2 constats. Elle réunissait constamment une seule classe politique, car il s’agissait de régler les crises politiques et, deuxièmement, ces rencontres ont souvent laissé un goût d’inachevé ».

Et de poursuivre : « Chers compatriotes, ce DNI constitue l’espoir de tous les Gabonais de voir notre pays sortir des crises multiformes et voir notre pays emprunter la voie du vivre-ensemble. Je me fais le devoir de nous rappeler que les choix que nous allons opérer doivent être guidés par une volonté de voir un Gabon nouveau, intègre, où il fait bon vivre. J’appelle chacun au dépassement de soi pour s’inscrire dans une logique d’inclusion. Nous ne devons pas céder à la tentation de la vengeance. Il s’agit de poser les jalons du Gabon de demain. C’est l’occasion de léguer à la postérité un Gabon plus juste et prospère. Notre pays doit se doter des textes solides ».

Facilitateur de la CEEAC, le président de la RCA a déclaré se réjouir « de prendre part au nom des chefs d’Etats de la Communauté économique des états de l’Afrique centrale (CEEAC) à ce DNI, car il doit définir les différents contours de la nouvelle République gabonaise. Le DNI traduit l’attachement du peuple gabonais aux valeurs de la démocratie. Ma présence à l’ouverture de ce dialogue qui appelle à la synergie de l’intelligence collective de ce beau pays frère, est le témoignage de l’accompagnement de la CEEAC. Je suis convaincu qu'il est la seule voie qui mène à la paix ».

Au cours de sa prise de parole, le chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema a invité l’assistance a observer une minute de silence. « Gabonaises Gabonais, c’est avec une vive émotion que je m’adresse à chacun d’entre vous. Que mon message parvienne à nos chers compatriotes et concitoyens. 7 mois après la mise en place des institutions de la Transition, nous voici rassemblés pour la cérémonie d’ouverture du DNI dont je salue la mobilisation massive. Ce DNI est un moment primordial, au cours duquel nous allons nous parler avec franchise. Ces rendez-vous (précédents dialogues) manqués avec l’histoire ne sauraient se produire sous l’égide du CTRI. Je veux faire de ce DNI un espace propice qui inspire l’écriture d’une nouvelle Constitution et des lois qui favorisent des élections transparentes. »

Durant près de 30 jours donc, l’avenir du Gabon se décidera dans les locaux du stade de l’Amitié d’Angondje.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon