ANINF : La numérisation des administrations en projet

Ledit comité s'est réuni jeudi dernier à la direction générale de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF). Le but de la rencontre était de lancer l'étude de faisabilité du projet en question.

Le PNSGD 2025 devra accélérer la transformation numérique de l'administration gabonaise. Il permettra par conséquent à l'administration d'offrir des services de qualité, tout en la rendant par la même occasion plus sûre et plus proche des populations.