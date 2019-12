Sommet de la CEEAC : Les ministres préparent le terrain

Ses homologues de la sous-région et lui ont "mâché le travail" des chefs d'État qui se réunissent demain à l'occasion de la 9e Session extraordinaire de la Conférence des chefs d'États et de gouvernements de la CEEAC, convoquée par le président en exercice, Ali Bongo Ondimba.

Pour ce faire, les ministres ont débattu des textes relatifs au cadre organique de la CEEAC. Ainsi, l'intégration économique, commerciale et politique, la stabilité sociale, la paix et la sécurité dans la sous-région ont fait l'objet d'une attention particulière. Objectif : redynamiser ladite organisation et permettre son saut qualitatif.