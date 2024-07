Port-Gentil : un père incestueux jeté en prison

Après l'affaire Capone, jugée il y a quelques mois à Port-Gentil et qui a vu ce père violeur écoper d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle, voilà qu'un autre père présumé incestueux fait parler de lui.

Il s'agit de Farel Doukaga. Un Gabonais de 33 ans, qui aurait abusé de sa fille, âgée de 12 ans. Il aurait, en tout cas, reconnu dans les locaux de la Direction générale des recherches (DGR), où il a été conduit, entretenir des rapports sexuels avec sa fille depuis plusieurs années.

Père de six enfants, Farel Doukaga relate que le jour des faits, de retour chez lui, au quartier PG2, dans le 1er arrondissement de la commune de Port-Gentil, il trouve les enfants endormis.

Ivre, après une soirée arrosée entre amis, il se rend dans la salle de bain pour se débarbouiller. Puis, il se déshabille et se rend dans la chambre des enfants, qu'il observe.

"Ils étaient mal disposés sur leur lit. Ils dormaient les uns sur les autres, j'ai alors commencé à bien les disposer. Et là j'ai commencé à toucher à la plus grande en procédant à des attouchements sur son corps, avant de passer à l'acte. Au même moment, ma femme est entrée dans la chambre et m'a trouvé sur l'enfant et s'est mise à crier", explique t-il.

Ajoutant qu'il a tenté de dissuader cette dernière en tentant de se dédouaner. Mais en vain. C'est d'ailleurs la femme qui va saisir les officiers de police judiciaire pour dénoncer son concubin.

Après des jours en garde à vue, Farel Doukaga a été placé sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur, à la pris on centrale du Château.

Jean-Paulin ALLOGO

Port-Gentil/Gabon