Stigmatisation :

"J’ai décidé de prendre ma plume, pour défendre ma profession, sans cesse conspuée et vilipendée ; et devenue souffre-douleur de tous les désœuvrés, oubliant allègrement que la majorité d’entre nous, exercent avec abnégation, notamment en ces temps de pandémie, dans des conditions difficiles (...) Tandis qu’ailleurs, les médecins sont soutenus en cette période de pandémie, nous, nous sommes lapidés", fulmine-t-elle.

Solange Andagui Bongo Ayouma rappelle que la médecine, comme tout autre métier, a ses règles. Elle bat ainsi en brèche certaines récriminations contre le personnel médical, et insiste sur la réalité de la maladie.

Pourquoi ne montre-t-on pas les patients à la télévision comme ailleurs ? "Pour la même raison évoquée plus haut."

Pourquoi n’y a-t-il pas plus de guérisons ? "Pour rappel, le cas zéro a été détecté il y a un mois de cela à peine. Lorsqu’on connaît l’histoire naturelle de la maladie qui, de façon spontanée, peut durer en moyenne de 5 à 23 jours et voire plus, dans sa phase contagieuse, il est parfaitement normal que nous n’ayons pas encore beaucoup de cas de guérisons. Car pour pouvoir être déclaré guéri, il faut au moins deux tests virologiques négatifs consécutifs."