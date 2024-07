Entrepreneuriat des jeunes : la belle moisson des JSPE !

Le rideau est tombé sur les Journées scientifiques et professionnelles sur l'entrepreneuriat (JSPE). Du 4 au 6 juillet 2024, l'Université internationale de Libreville (UIL) Berthe et Jean a drainé 787 personnes sur les 847 inscrits à l'événement.

Preuve de l'intérêt croissant des jeunes pour l'entrepreneuriat. La rencontre a ainsi enregistré au compte du challenge pour l'innovation qui y était organisé, 187 participants d'où ont été retenus 10 finalistes qui seront diversement récompensés.

De même, 5 500 000 FCFA ont été mobilisés auprès du groupe Foberd et de Mme Éliane Frida Midoungani pour soutenir les projets des jeunes entrepreneurs. À quoi il faut préciser qu'un accord de financement pour 10 projets avec un suivi pendant un an que a été mis en place.

Sans oublier les dix opportunités offertes aux jeunes par la société d'eau minérale Alphonsine Water pour intégrer son réseau de distribution.De même, les JSPE ont obtenu le soutien de la commune d'Owendo pour 40 projets et 26 entreprises.

Les journées scientifiques ont par ailleurs permis de récolter 400 000 FCFA offerts à une entrepreneure d’Owendo pour développer la distribution de son poulet et poisson fumés. À cette belle moisson, s'ajoute le partenariat qui sera signé avec le groupement patronal de la Francophonie pour permettre aux PME gabonaises d'intégrer cette organisation.

Et pour s'assurer que les engagements pris seront menés à leur terme, un plan d'action a été établi pour assurer la continuité et le suivi des résolutions. Patrick Meyo, président du comité d'organisation et initiateur des JSPE a donc de quoi être fier.

L'événement a été un franc succès marqué par une participation enthousiaste, des projets innovants et des partenariats prometteurs.

Des initiatives qui contribueront significativement au développement de l'entrepreneuriat au Gabon.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon